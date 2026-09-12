Отиде си обичан тонрежисьор, оставил незабравима следа в българската музика
Тъжната новина съобщиха от БТР
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Тъжната новина съобщиха от БТР
Стратегия за развитие на земеделието внася в парламента проф. Иван Станков, депутат от АБВ Готова е първата цялостна стратегия за развитие на българс...
Стара Загора. Люта битка за ректора на Тракийския университет проф. Иван Станков заформиха местните структури на БСП и АБВ. През миналата седмица ст...
Стара Загора. Петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на регионалната политика подписаха днес областният управител Живка Аладжова и ректо...
Стара Загора. В Тракийския университет стартира европроект, който ще повиши рязко качеството на управлението, обучението и научно-изследователската де...
Стара Загора. "Получих покана да вляза в новото правителство като титуляр, дори водехме предварителни разговори. Аз поставих изрично условие земеделие...
Стара Загора. "Много трудно предсказуемо е колко още ще остане служебният кабинет, но аз се надявам до две седмици да има редовно правителство, а ние...
Сливен. Министърът на земеделието проф. Иван Станков откри първия у нас информационен център по животновъдство към Министерството на земеделието и хра...
Искаме по-ниски цени, но не можем да задължим магазините, каза земеделският шеф
Едва 10 на сто от предлаганите в търговските вериги плодове и зеленчуци са български, а това е много малък процент. За това алармира министърът н...
София. Любителският риболов се забранява от днес, 15 април, до 31 май. Заповедта е на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков и важи за...