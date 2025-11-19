Ето какво ще стане, ако изчезне интернетът

Експерти разкриха ужасяващите последици, с които бихме се сблъскали, ако интернетът спре да работи по целия свят.

Интернетът не просто ни помага да откриваме отговори на глупави въпроси, които ни хрумват. Той ни позволява да работим от всяка точка, да се обаждаме на когото искаме по всяко време и поддържа всички системи за видеонаблюдение по света. Дори няколко часа без работещи услуги могат да хвърлят света в хаос.

Крехкостта на съвременния свят се вижда ясно от стотиците милиони щети, понесени от големите корпорации след кибератаки, а ситуацията не се улеснява от факта, че информацията за отстраняването на проблема често е онлайн.

Огромни слънчеви изригвания могат да предизвикат коронални масови изхвърляния (CME) — гигантски облаци от слънчев материал и магнитни полета, които могат да нарушат работата на сателити, самолети и високочестотни радиосигнали.

Във вторник тази седмица едно такова изригване доведе до радиосмущения в Европа и Африка. Както обясни слънчевият физик д-р Райън Френч пред Daily Mail: „В повечето случаи тези частици се поглъщат от атмосферата и не достигат до земята.

Но при това изригване измерихме т.нар. усилване на наземно ниво — частици, които действително достигнаха повърхността“, обясни ученият от Лабораторията по атмосферна и космическа физика в Боулдър, Колорадо.

Подобни изригвания са поразявали Земята по-малко от 100 пъти, откакто се водят записи от 1942 г., но е известно, че „Събитието на Карингтън“ от 1859 г. е предизвикало толкова силни електрически смущения, че телеграфни жици са изгаряли.

Ако подобно явление се случи отново, ето какво вероятно ще се случи във Великобритания според киберексперти, пише GlasNews.

Първи ден – 15:00 ч.

След първия удар на CME към Земята, около 100 пъти по-мощен от тази седмица, хиляди сателити стават неизползваеми. Мобилни, шпионски и GPS мрежи спират.

Отказват системи на Международната космическа станция, а на земята електрически пренапрежения унищожават компоненти на всички устройства, включени в електрическата мрежа. Домакински уреди, компютри и телевизори избухват в пламъци.

Хиляди хора получават електрически удари, Националната електропреносна мрежа пада, а светофари и улично осветление изгасват, причинявайки множество катастрофи по света.

Първи ден – 17:00 ч.

Пожарите продължават да горят, а липсата на комуникация между екипите за спешна помощ затруднява спасителните операции.

Половината свят има късмет — Азия е обърната на другата страна и пропуска удара. Русия оцелява със собствената си вътрешна комуникационна мрежа, отделена от Запада.

RusNet поддържа основните услуги на Кремъл, докато в Китай хората спят, без да подозират за хаоса на Запад.

Втори ден – 6:00 ч.

Премиерът нарежда на армията да създаде правителствена комуникационна система чрез полеви телефони и военни радиостанции. Морзовата азбука отново става най-сигурният начин за предаване на съобщения.

По улиците на големите британски градове полицията се опитва да спре масовото мародерство след спирането на камерите. Пътищата са блокирани от изоставени електромобили, а булдозери се използват за разчистване на магистралите.

Болниците включват резервни генератори, за да поддържат осветлението, докато спешните отделения са претоварени от хора, пострадали при електрически пожари.

Втори ден – 9:00 ч.

Киър Стармър разговаря с технологични експерти, за да възстановят системите на страната, като мобилните сигнали постепенно се връщат.

„Интернетът е забележително крехко нещо — критична част от икономическата ни инфраструктура, изградена върху много нестабилни основи“, обяснява проф. Алън Уудуърд от Университета в Съри.

Според него възстановяването на електричеството към Лондонския интернет обмен в Telehouse, Доклендс, ще бъде ключово за рестарта на националния интернет трафик.

Втори ден – 15:00 ч.

Интернетът трябва да бъде изграден наново, тъй като основните центрове за данни в САЩ са унищожени.

Обществото изглежда като средновековно — храна, ток, вода и гориво се разпределят на общ принцип, а хората с преносими генератори ги използват за светлина и отопление.

По-възрастните се адаптират по-лесно, тъй като са живели в подобна среда. Най-затруднени са по-младите поколения.

Банковата система е в колапс, а липсата на камери за скорост превръща пътищата в състезателни трасета за крадци с откраднати коли.

Два месеца по-късно

Хакерите се активизират, тъй като новите импровизирани компютърни системи са уязвими. Правителството непрекъснато е изнудвано.

Русия може да се намеси още повече, атакувайки оцелялата инфраструктура, докато Великобритания се опитва да възстанови своите международни връзки.

Британците започват да страдат от студ, а болести като холера се разпространяват заради замърсена вода и срив в логистичните системи.

