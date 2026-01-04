Мълниеносната ръка! Револверът, който промени света

4 януари 1847 година. Америка е в разгара на Мексиканско-американската война, а младият изобретател Самюел Колт е на ръба на фалита. Тогава се случва нещо, което днес бихме нарекли „исторически обрат“: правителството на САЩ поръчва 1000 броя от новия револвер Colt Walker — оръжие, създадено съвместно с легендарния капитан Самюел Уокър от Тексаските рейнджъри.

Това е първата голяма държавна поръчка в историята на компанията. И тя променя всичко.

Колт не просто продава оръжие — той въвежда масовото производство, стандартизираните части и индустриалната линия, които по-късно ще станат основа на американската индустриална революция.

Револверът, който превърна стрелеца в сила

Преди Колт войникът трябва да зарежда оръжието си след всеки изстрел. След Колт — шест изстрела за секунди.

Това е технологичен скок, сравним с появата на смартфона в нашето време. Револверите Colt Paterson, Colt Walker и по-късно Colt Single Action Army стават символ на американския Запад, на армията, на шерифите, на митологията на една нация.

Къде са „Колтовете“ днес?

1. В музеите — като реликви на индустриалната революция

Оригиналните Colt Walker и Colt Paterson са сред най-ценните експонати в американските музеи.

Те се продават на търгове за стотици хиляди долари.

2. В ръцете на колекционери

Колекционерският пазар е огромен. Оригинален Colt от XIX век може да достигне цена над 1 милион долара.

3. В производство — да, Colt още се правят

Компанията Colt’s Manufacturing продължава да произвежда револвери и пистолети, включително модерни версии на класическите модели.

Днес Colt продава:

револвери (Python, Anaconda, King Cobra)

пистолети (най-вече Colt 1911 — легенда в света на оръжията)

карабини и автоматични оръжия за военни и полицейски структури

4. За кого се произвеждат?

✔ Полиция и специални части

Colt остава един от основните доставчици на:

американски полицейски департаменти

федерални агенции

специални части

✔ Армии по света

Макар револверите вече да не са стандартно военно оръжие, Colt продължава да снабдява армии с:

карабини Colt M4 и M4A1

варианти на AR-15

Това са едни от най-разпространените военни оръжия в света.

Според анализите револверите не се използват масово от съвременните армии, но Colt остава ключов играч в глобалната оръжейна индустрия, особено в сегмента на автоматичните оръжия.

✔ Гражданският пазар

Тук Colt е истински гигант. Револверите Python и Anaconda са сред най-продаваните премиум модели в САЩ.

Защо тази история е важна?

Защото на 4 януари 1847 г. не се ражда просто оръжие. Ражда се модерната оръжейна индустрия. Ражда се идеята, че една фабрика може да произвежда хиляди еднакви, надеждни механизми — концепция, която по-късно ще промени автомобилостроенето, електрониката, дори компютрите.

Самюел Колт не просто продава револвери. Той продава бъдещето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com