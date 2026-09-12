Топ 20 на гимназиите у нас. Нови лидери на върха
НГДЕК се върна в топ 3, бургаската математическа диша във врата на СМГ
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НГДЕК се върна в топ 3, бургаската математическа диша във врата на СМГ
За първи път има възможност за анулиране на работи при установяване на идентични текстове
В петък е вторият задължителен зрелостен изпит
МОН публикува верните отговори на сайта си
Максималният брой точки от изпита е 100
Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември
Петима от седмицата отличници са възпитаници на Розалия Михова
Основният пример е свързан със злополучния въпрос 16. В него се пита дали закон и училищен правилник са документи
Децата ще работят по вариант 2 на матурата по БЕЛ
Явиха се ученици в 1022 училища в цялата страна
На държавния зрелостен изпит се явиха 48 082 ученици
Над 50 000 дванайсетокласници в цялата страна полагат днес държавен зрелостен изпит
Той отчете спад със 7 на сто на слабите оценки
Проблемът е станал при разпечатването на тестовете
Явиха се близо 48 хиляди зрелостници
Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни тази година, информират от Министерството на образованието и науката
На изпитите днес се явиха 59 864 седмокласници и 48 816 десетокласници
Децата ще пишат диктовка, ще попълват тест и ще съставят собствен текст
За 41-ви въпрос, който е писане на съчинение или есе, се падна тема номер 22
Тeмитe пo иcтoрия, БEЛ ще ce рeдуцирaт, пocлeднитe тeми дa oтпaднaт