Седем не успяха да препишат на матурата по БЕЛ

Седем са писмените работи, които са анулирани в цялата страна на днешната матура по български език и литература от поправителната сесия, съобщава marica.bg, позовавайки се на МОН.

„Драмата на раздвоението“ по стихотворението на Пейо Яворов „Две души“ бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача, а избралите есе, писаха по темата „Силата да прощаваш“.

5763 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в близо 260 училища в страната, съобщиха от МОН.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в министерството, се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41 задача бе изтеглен вариант 11.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В сайта на МОН вече е публикуван изпитният вариант заедно с верните отговори.

В понеделник ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.

