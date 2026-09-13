Хакан Фидан се срещна с Лавров. Обсъдиха ключови въпроси
По време на разговорите са обсъдени бъдещи стъпки в области като енергетиката и търговията
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По време на разговорите са обсъдени бъдещи стъпки в области като енергетиката и търговията
МОН публикува верните отговори на сайта си
Над 50 000 дванайсетокласници в цялата страна полагат днес държавен зрелостен изпит
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Явиха се близо 48 хиляди зрелостници
Тeмитe пo иcтoрия, БEЛ ще ce рeдуцирaт, пocлeднитe тeми дa oтпaднaт
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Кабинетът ще обсъди одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии...
На 9 май стартира най-младата, девета поредна Регионална радиостанция в Кърджали, която БНР разкрива на територията на страната Генералният директор...
Кольо Колев,социолог вАгенция "Медиана" Двете основни теми, които трябваше да се поставят на всенародно гласуване - задължителният вот и мажоритарния...
Готов съм да чуя всички аргументи по различни потенциални теми, които да бъдат подложени на референдум. Вярвам, че допитването да българския народ ще...
В навечерието на парламентарните избори страната ни е на прага на ново управление и възможности за промяна. "Стандарт", заедно с БАН, организира четир...
София. Днес се провеждат матури и външното оценяване по български език и литература. Те са две в едно за трета поредна година. Близо 120 000 ученици о...
ВИДИН Два центъра от семеен тип отвориха врати, съобщава вестник „Видин". „Зора" и „Дъга" са изградени със средства от оперативната програма „Региона...