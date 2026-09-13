Всичко за Теми

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Бламираха PR-а на Плевнелиев

Бламираха PR-а на Плевнелиев

Кольо Колев,социолог вАгенция "Медиана" Двете основни теми, които трябваше да се поставят на всенародно гласуване - задължителният вот и мажоритарния...

30 юли | 5:55
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Матури за 7-ми и 12-ти клас

Матури за 7-ми и 12-ти клас

София. Днес се провеждат матури и външното оценяване по български език и литература. Те са две в едно за трета поредна година. Близо 120 000 ученици о...

21 май | 6:24
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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН Два центъра от семеен тип отвориха врати, съобщава вестник „Видин". „Зора" и „Дъга" са изградени със средства от оперативната програма „Региона...

19 декември | 8:46
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