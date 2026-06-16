Хакан Фидан се срещна с Лавров. Обсъдиха ключови въпроси

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан говори на съвместна пресконференция с руския външен министър Сергей Лавров след срещата им в Москва, пише ТРТ Хабер.

Фидан заяви, че постигнатото споразумение между САЩ и Иран представлява изключително важен дипломатически праг за преодоляване на атмосферата на конфронтация в региона и че Турция го приветства. По думите му:

„Както подчерта и нашият президент Реджеп Тайип Ердоган, най-голямото ни желание е тази стъпка, която донесе облекчение на нашия регион и на целия свят, да се превърне не в временно затишие, а в основа на трайна и устойчива архитектура на сигурността.“

Фидан изрази надежда споразумението успешно да премине през окончателния процес на подписване, да бъде приложено изцяло и да се превърне в постоянна основа за дипломация. Той подчерта, че до окончателното подписване трябва да се избягват всякакви изявления, които биха могли да подкопаят атмосферата на мир, както и евентуални опити на Израел да саботира процеса.

Снимка: ТРТ

Турският външен министър отбеляза, че политическата воля, проявена от лидерите на САЩ и Иран, е изиграла ключова роля за постигането на резултата. Той похвали посредническите усилия на Пакистан и изрази удовлетворение от дипломатическата подкрепа на Катар и Саудитска Арабия.

Според него е от жизненоважно значение Ормузкият проток да остане отворен за безопасно, свободно и непрекъснато преминаване на всички кораби, както за регионалната стабилност, така и за световната енергийна сигурност и международната търговия.

Турско-руските отношения

Фидан припомни, че последно се е срещнал с Лавров по време на Анталийски дипломатически форум, а след това са поддържали постоянна телефонна връзка.

Той подчерта, че турско-руските отношения се основават на дълбоки исторически връзки, стабилни икономически основи, политически диалог на най-високо равнище и взаимно доверие. Въпреки множеството конфликти и глобални предизвикателства, двете страни успяват да запазят положителната динамика в двустранното сътрудничество.

Украйна и необходимостта от дипломация

Фидан заяви, че по време на разговорите са обсъдени бъдещи стъпки в области като енергетиката и търговията, както и войната в Украйна.

Основният приоритет на Турция е Русия и Украйна да се върнат на масата за преговори.“

Той потвърди готовността на Турция да бъде домакин на нови кръгове от преговори между страните и да съдейства за по-резултатен процес, ако Москва и Киев постигнат съгласие.

Фидан изрази сериозна тревога от ескалацията на войната и опасността конфликтът да се разпространи географски. Той обърна внимание на увеличените атаки срещу цели далеч от фронтовата линия и на заплахите за безопасността на корабоплаването в Черно море.

Южен Кавказ

Фидан съобщи, че са обсъдени подробно и актуалните събития в Южен Кавказ. Той приветства напредъка в мирния и нормализационен процес между Азербайджан и Армения.

Според него предприетите стъпки показват, че мирът вече започва да се проявява на практика. Развитието на транспортните и търговските връзки, както и сътрудничеството в енергетиката и логистиката, ще бъдат гаранция за регионалната стабилност.

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