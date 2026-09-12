Близо 7000 зрелостници влизат на поправителната матура по български
Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
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Изпитът започва в 8:30 часа в 435 училища, а резултатите ще бъдат обявени до 4 септември
Голяма промяна ще настъпи в средното образование, ако се приемат новите идеи на МОН. Националното външно оценяване по български език и литература в 10...
Учениците се справят по-успешно със задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им...
Проверката става с входящ номер и идентификационен код
Само един преписвач нва матурите, Елин Пелин зарадва тийновете
НГДЕК се върна в топ 3, бургаската математическа диша във врата на СМГ
Средният резултат тази година е 60 точки
Синдикат "Образование“ искат премахване на Националното външно оценяване за 4. и 10. клас
Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.
В 1706 училища в страната ще се проведе Националното външно оценяване в края на 4. клас
За първи път има възможност за анулиране на работи при установяване на идентични текстове
В Министерството на образованието бе изтеглен вариант 2, изпитът започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа
В петък е вторият задължителен зрелостен изпит
Обществото трябва да бъде спокойно, изтъкна зам.-министър Панчева
Говори министър Георги Вълчев
Отмяната на ключови текстове за оценяването поставя под въпрос прозрачността и правата на учениците
Зрелостните изпити са след броени дни
По математика изпитът остава 180 минути
Публикува моделите на националните външни оценявания за учебната 2025-2026 година
Малки училища в страната раждат таланти