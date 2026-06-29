Обявиха резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас.

Учениците и техните родители могат да направят справка ТУК . Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената си изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното Регионално управление на образованието.

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