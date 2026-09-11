Хиляди семейства чакат резултатите - излиза първото класиране след 7 клас
Днес става ясно кои ученици влизат в желаните гимназии
Следете всички новини, анализи и коментари за 7 Клас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес става ясно кои ученици влизат в желаните гимназии
Учениците се справят по-успешно със задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им...
Проверката става с входящ номер и идентификационен код
Над 110 хиляди деца се явяват на национално външно оценяване, като десетокласниците ще решават и задачи, свързани с природни науки
Седмокласници и десетокласници полагат днес изпитите по български език и литература, а резултатите излизат до 1 юли
Приложението функционира като своеобразен „виртуален учител“
Изпитът по математика остава само с числови задачи, МОН търси спокойствие и предвидимост
Влизат в сила още догодина
Ето как се подреждат най-добрите училища у нас
Проверката става с входящ номер и идентификационен код
Основният пример е свързан със злополучния въпрос 16. В него се пита дали закон и училищен правилник са документи
Изпитът ще започне в 9.00 часа в 1675 училища в страната
Повече студенти в техническите специалности на университетите предвижда МОН Нова философия за средното образование у нас предлага просветния...
Министър Красимир Вълчев обмисля разделянето им
Ученици казаха, че втората част от изпита е била доста трудна
Разказът "Една българка" на Иван Вазов се падна на изпита
Над 117 хиляди седмокласници и десетокласници се явяват днес на изпита
Касае учениците в седми клас
Записването след първото класиране е в следващите три дни от 8 до 18 часа
Разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев като цяло не е затруднил учениците, показват резултатите