13-годишно момче от Варна създаде онлайн платформа, която да помага на учениците

13-годишен ученик от Варна впечатлява с иновативна идея, превърната в реалност само за няколко дни. Крум Стоянов, седмокласник в ОУ „П. Р. Славейков“, разработва образователно приложение, което цели да подпомага учениците в подготовката им по различни предмети. Макар все още да е в демо версия, платформата вече привлича внимание с възможностите си и дори се сравнява с т.нар. „дигитална раница“ на образователната система.

Идеята се ражда от личен опит. Като ученик, на когото предстоят изпити след 7 клас, Крум осъзнава, че много деца разчитат на частни уроци, които не всеки може да си позволи. Именно това го мотивира да създаде безплатен инструмент, достъпен за всички, предава Нова телевизия.

Приложението функционира като своеобразен „виртуален учител“. То може да създава тестове, да отговаря на въпроси в различни чатове и да обяснява учебния материал по разбираем начин. Освен това системата следи напредъка на ученика, анализира нивото му и предлага персонализирани задачи и съвети. Платформата обхваща подготовка по общо 10 учебни предмета.





