Промяна в последния момент! Отпадат ключови задачи от НВО след 7 клас

Министерството на образованието и науката подготвя отмяна на частта от националното външно оценяване след 7 клас, която включваше задачи с елементи от природните науки. Форматът и времетраенето на изпита остават непроменени спрямо вече обявения модел за тази година. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти във Велико Търново.

Решението е взето след последно определение на Административния съд-София, което създава правна несигурност около изпита. По думите на министъра, в настоящата политическа обстановка системата не може да си позволи допълнителна непредвидимост. „За да няма риск и напрежение, изпитът по математика за седмокласниците ще бъде съставен от 24 изцяло математически задачи“, уточни Вълчев.

Така на практика се отменя идеята за интегрирани задачи, които трябваше да включват знания от биология и здравно образование, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, както и география и икономика. Именно тази част от изпита предизвика най-сериозни спорове и жалби.

От МОН подчертаха, че националното външно оценяване за 4 и 10 клас остава без никакви промени и ще се проведе така, както е било утвърдено още преди началото на учебната година.

В момента се подготвя нова заповед на министъра, която частично ще измени тази от август миналата година и ще отмени само включването на задачи от други предметни области в изпита по математика след 7 клас. Основната цел, по думите на Вълчев, е да се гарантира спокойствие за учениците, родителите и учителите през следващите месеци.

Още в началото на седмицата министърът е провел серия от срещи и разговори по темата, включително с жалбоподателите срещу интегралните задачи. Общото становище е било, че при създалата се ситуация продължаването на планираната реформа би създало повече проблеми, отколкото ползи, и затова оспорваната част от изпита следва да бъде отменена.

