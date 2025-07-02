Рокада на върха! Голяма изненада в топ 10 на училищата

Голяма изненада в топ 10 на училищата след матурите по български и по математика след 7 клас. Математическата гимназия в Пловдив е № 1 в класацията на школата според националното външно оценяване по български език и литература. Тя детронира елитните софийски училища. На второ място е математическата гимназия във Варна, на трето - СМГ.
Топ 10
1 място: 93.44 т. – МГ Пловдив
2 място: 93.07 т. – МГ Варна
3 място: 92.86 т. – СМГ
4 място: 92.74 т. – ЧОУ „Св. София“
5 място: 91.93 т. – ЧОУ „Св. Климент Охридски“
6 място: 89.56 т. – ПМГ Благоевград
7 място: 89.08 т. – ПМГ Стара Загора
8 място: 89.05 т. – ЧУ ЕСПА
9 място: 89.04 т. – ПМГ Бургас
10 място: 89.02 т. – НПМГ
10 място: 89.02 т. – ПЧМГ
В класацията на училищата според националното външно оценяване по математика изненади почти няма. Златото, както винаги, се държи от СМГ. На второ място е ПЧМГ, а на трето – ЧОУ „Св. София“.
Топ 10
1 място: 97.8 т. – СМГ
2 място: 96.36 т. – ПЧМГ
3 място: 95.82 т. – ЧОУ „Св. София“
4 място: 95.39 т. – НПМГ
5 място: 95.3 т. – ППМГ Бургас
6 място: 95.27 т. – МГ Пловдив
7 място: 95.01 т. – МГ Варна
8 място: 93.88 т. – ППМГ Стара Загора
9 място: 89.81т. – ПМГ Перник
10 място: 88.8 т. – МГ Русе
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