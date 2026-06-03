Общество

55 000 деца на тест по български. Малките матури

В 1706 училища в страната ще се проведе Националното външно оценяване в края на 4. клас

55 000 деца на тест по български. Малките матури
03 юни 26 | 7:28
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Мира Иванова

В 1706 училища в страната ще се проведе Националното външно оценяване в края на 4. клас. На 3 юни е тестът по български език и литература.

Тази година няма промяна във формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст.

Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10:00 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. От тях 13 са езикови, 11 – литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на четвъртокласниците да изразяват собствени идеи. Децата със специални образователни потребности ще имат възможност да работят с 30 минути повече от останалите.

На 4 юни ще бъде изпитът по математика. Тестът отново ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността на децата да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от изпитите е 100 т. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.

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Автор Мира Иванова

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