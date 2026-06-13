Книжка от Германия преди седмици. Три жертви на пътя

Зловеща катастрофа с три жертви на пътя отново постави въпроса с книжките от чужбина. След кошмара на Челопешко шосе, в което участниците в гонката бяха с чешки шофьорски книжки, сега водачът, който е един от загиналите, се оказа с гнижка от Германия, получена миналия месец.

Катастрофата с три жертви и тежко ранен възникна в петък вечер в участъка между селата Крислово и Динк. Сигналът за джип БМВ, който се врязъл в дърво и се обърнал по таван, е подаден на тел. 112 в 23.40 ч.

Веднага към местопроизшествието са насочени екипи на спешна помощ и РУ-Труд, съдействие е оказано и от служители на пожарната.

Установено е, че в колата са пътували четирима мъже. На място са загинали водачът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в близост - също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние.

При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия.

Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините и обстоятелства, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

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