Браво! Три медала за България в Баку

Българските боксьори се отличиха с три медала от много силния международен турнир "Великият път на коприната" в Баку (Азербайджан). Националите достигнаха до бронзови отличия в конкуренцията на над 120 боксьори от три континента. На трето място в своите категории завършиха Викторио Илиев (65 кг), Семьон Болдирев (90 кг) и Кирил Георгиев (+90 кг). Малшанс споходи Ясен Радев (60 кг). Той приключи преждевременно участието си, след като получи тежка аркада и трябваше да се оттегли преди полуфиналите, пише "Топ спорт".

В Баку Българска федерация по бокс бе представена и от изпълнителния директор Светослав Сапунджиев. Той бе в ролята на технически делегат, квалифициран към European Boxing. Мария Каваклиева за пореден път се отличи с точни и навременни намеси в ролята на съдия на и край ринга.

"Великият път на коприната" бе част от подготовката на българските национали преди Световната купа в Бразилия. Турнирът във Фоз до Игуасу ще се проведе от 20 до 26 април и е с голямо значение за трупане на актив за международната ранглиста по пътя към Игрите в Лос Анджелис 2028.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com