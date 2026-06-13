Златка Димитрова размахва юмруци в Унгария
След победата, тя поздрави съперницата си
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След победата, тя поздрави съперницата си
Рууни и Ибрахимович са известни със страстта си към бойните изкуства
Вече няма да се бие
Звездата от кеча предложи брак на приятеката си
Световни и европейски шампиони по Кикбокс ще се сблъскат във Варна
Британецът очевидно не прие добре загубата
Пътува с Тервел за Танзания
Новата дата е 28 ноември 2020
Пулев смаза с нокаут в първия рунд Каи Курзава
Родният боксьор Кубрат Пулев е с девет килограма по-тежък от своя съперник Морис Харис. Днес двамата се изправят един срещу друг на ринга в Хамбург....
Европейският шампион за юноши Даниел Асенов и Елиан Димитров се класираха за четвъртфиналите на турнира по бокс в Баку. И двамата обаче ще имат тежки...
Кубрат Пулев - Кобрата е роден на 4 май 1981 г. в София. Най-известният ни боксьор стана първият българин, стигнал до мач за световната титла за про...
Мексикански кечист почина след фатален удар на ринга. Инцидентът с Педро Рамирес е станал в петък вечерта. Той увиснал върху въжетата след ритник във...
ММА-боецът Благой Иванов-Багата се завръща на ринга на 5 юни в мач за световна титла в тежка категория на веригата WSOF. Най-добрият български ММА бое...