Наша световна шампионка се завръща на ринга
След близо двегодишно отсъствие
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След близо двегодишно отсъствие
Бебето на Станимира Петрова пролака рано тази сутрин
Българката загуби с 1:4 съдийски гласа от китайката Юан Чанг
Вижте телевизионната програма на Игрите
Тази победа със сигурност ми отвори пътя към олимпийския подиум, твърди Станимира Петрова
Спечели трети медал за България
Какво става със световната и трикратна европейска златна медалистка
Носителката на трофея няма да може да го защитава
Стойко Петрова не успя да мине полуфинала и остана трета
Станимира Петрова стигна до полуфиналите в петък
Ивет Горанова започва битката за медалите в каратето
Съдиите прецакаха Даниел Асенов във финала в Минск
Боксьорката излиза утре за златото срещу Михаела Уолш от Ирландия
Българката бе безапелационна в кат. до 57 кг
Българката губи с 2:3 съдийски гласа
Тежка загуба записа на старта на турнира по бокс в Рио най-добрата ни състезателка Станимира Петрова (51 кг в син екип). Тя бе изхвърлена от игрите от...
Станимира Петрова спечели олимпийска виза за Игрите в Рио 2016. Това стана, след като българската боксьорка спечели полуфиналната си среща на квалифик...
Двубоите в България ще се предават в над 5 държави България ще има свой отбор в професионалните серии на Международната боксова асоциация (АИБА) - Wo...
Станимира Петрова, световната ни шампионка по бокс, е много сръчна в боядисването на яйца. Всяка година тя подхожда с вниманието на истински художник...
Световната шампионка по бокс Станимира Петрова спечели купа „Странджа" при жените, след като стана първа в кат. до 54 кг на турнира по бокс, който се...