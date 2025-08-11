Световна шампионка по бокс от Асеновград стана майка

Страхотна новина за българския бокс дойде в първия ден от новата седмица. На 11 август, в 5:44 часа сутринта, семейство на Българска федерация по бокс се увеличи с още един член, съобщава marica.bg.

От федерацията съобщават, че световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова е станала майка. В ранните часове на деня асеновградчанката е родила момченце. Малкият Лазар е с перфектни пропорции и тежи 3.200 кг.

Колегите на известната асеновградчанка честитят на младите родители първородния син и пожелават много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка.

