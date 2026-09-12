Алонсо тръгна победно с Челси, Уелбек ознаменува дебюта си с гол
„Сините“ минаха уверено през Лутън, а новият треньор получи първата си голяма вечер начело на лондончани
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„Сините“ минаха уверено през Лутън, а новият треньор получи първата си голяма вечер начело на лондончани
Мениджърът на "Арсенал" Арсен Венгер остана изключително доволен след успеха с 2:1 над "Манчестър Юнайтед" в турнира за ФА Къп. "Артилеристите" отстра...
Рио Де Жанейро. Дани Уелбек ще пропусне контролата на Англия срещу Бразилия на "Маракана". Двубоят е по-късно днес, а нападателят на "Манчестър Юнайте...