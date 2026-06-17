Йордания мечтаеше за сензация, Австрия отговори с три гола

Австрия започна завръщането си на световно първенство след 28 години отсъствие с драматична победа с 3:1 над дебютанта Йордания в района на Сан Франциско. Романо Шмид даде аванс на европейския тим, Али Олуан изравни след почивката, но автогол на Язан Ал Араб отново наклони везните. Марко Арнаутович оформи крайния резултат от дузпа чак в 12-ата минута на добавеното време.

С успеха Австрия събра три точки, но остава зад Аржентина в група J заради по-лоша голова разлика.

Шмид запали австрийската надежда

Австрийците поведоха в 21-ата минута след красиво изпълнение на Романо Шмид. Той овладя топката пред дъгата на наказателното поле и с прецизен удар я изпрати в горния десен ъгъл на вратата.

Йордания обаче не се уплаши от ранния удар. Дебютантът отвърна със смели контраатаки и показа, че не е пристигнал на Мондиала само за историческа снимка.

Дебютантът отказа да се предаде

Натискът на йорданците даде резултат в 50-ата минута, когато Али Олуан изравни за 1:1. Попадението разтърси фаворита и превърна двубоя в истинска битка, в която сензацията вече не изглеждаше невъзможна.

Австрия трудно намираше пролуки, а Йордания продължаваше да заплашва при бързите си атаки. Тимът на Ралф Рангник владееше повече топката, но дълго време не успяваше да пречупи организираната защита на съперника.

Един автогол обърна съдбата на мача

Решаващият момент дойде в 76-ата минута след корнер за Австрия. Язан Ал Араб опита да изчисти топката, но я насочи в собствената си врата и даде нов аванс на европейците.

Автоголът беше жесток удар за Йордания, която дотогава държеше мача напълно отворен. Дебютантът трябваше да поеме повече рискове, а в освободените пространства Австрия започна да стига по-лесно до опасни положения.

Арнаутович чакаше своя голям миг

Във втората минута на добавеното време Марко Арнаутович беше близо до попадение, но Язид Абу Лайла направи великолепно спасяване. Малко по-късно съдията прегледа спорна ситуация със системата ВАР и отсъди дузпа за Австрия.

В 12-ата минута на продължението Арнаутович запази спокойствие и оформи крайното 3:1. Ветеранът започна срещата като резерва, но получи последната дума и сложи празничен финал на австрийското завръщане.

Австрия участва на световни финали за първи път от 1998 г. и още в началото спечели важни точки в тежка група с Аржентина, Алжир и Йордания. Следващото голямо изпитание за австрийците е срещу действащия световен шампион Аржентина, докато Йордания ще търси първите си точки срещу Алжир.

Резултатът изглежда категоричен, но не разказва цялата история на мача. Йордания показа смелост и дълго държа Австрия на ръба, преди един автогол да прекърши надеждата ѝ. Австрийците взеха точките, но преди сблъсъка с Меси и Аржентина ще трябва да покажат много повече убедителност.

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