Австрийският бизнес посочи истинските спирачки пред инвестициите в България

Самото въвеждане на еврото няма да отключи автоматично приток на преки чуждестранни инвестиции в България. Това заяви пред БНР Филип Купфер, търговски съветник на австрийското посолство, който очерта сериозните проблеми пред бизнес климата у нас - от корупцията и престъпността до политическата нестабилност и тежката бюрокрация.

Политическа нестабилност и липса на доверие

По думите на Купфер политическата стабилност и предсказуемостта са решаващи за международния бизнес, тъй като доверието е „най-ценната валута“ както в икономиката, така и в политиката. Австрийските компании, които вече работят в България, изтъкват като сериозен проблем липсата на редовно правителство, несигурната правна рамка и резките промени в икономическата среда. Според него бързи и ясни изборни резултати, които да доведат до стабилно управление, биха били пряко предимство за икономическата среда в страната.

Съдебна сигурност и бюрокрация – хронични рискове за бизнеса

Австрийските фирми посочват и липсата на сигурност в съдебната система като един от водещите негативни фактори. Купфер подчерта, че правната стабилност е ключова за дейности като строителство, данъчно планиране и дългосрочни инвестиции. Бюрокрацията и неясните процедури допълнително утежняват бизнес климата, а добре функциониращата правна рамка би донесла ползи не само за компаниите, но и за държавата чрез повече данъци, заетост и икономически растеж.

Корупцията – проблем номер едно за австрийските компании

За втора поредна година корупцията е изведена като най-сериозното притеснение за австрийските фирми в България – факт, потвърден от 96% от участниците в проучване. Купфер припомни, че и Европейската комисия отчита липсата на адекватен напредък, което води до задържане или неотпускане на европейски средства и до преки финансови загуби за страната. Според него прозрачността е най-силното оръжие срещу корупцията, но борбата с нея изисква време, постоянство и реално прилагане на законите, а не само тяхното наличие.

Инвестиции има, но от вече присъстващи фирми

Въпреки проблемите, австрийските инвестиции в България продължават, но основно под формата на разширяване на вече съществуващи бизнеси. Купфер прогнозира, че около 90% от бъдещите инвестиции ще дойдат от компании, които вече са на българския пазар, докато навлизането на напълно нови инвеститори остава малко вероятно в краткосрочен план. Влизането в еврозоната се възприема като положителен сигнал, но не и като достатъчно условие без реален напредък по останалите структурни проблеми.

Поглед отвъд България: Меркосур и глобалните рискове

По отношение на споразумението между Европейския съюз и страните от Меркосур, Купфер подчерта, че австрийската икономика го подкрепя, виждайки в него възможност за създаване на най-голямата икономическа зона в света с над 700 млн. души. Това се разглежда и като шанс за компенсиране на спада в търговията със САЩ след въвеждането на митнически тарифи. Според него опасенията за стандартите и качеството на продуктите са били адресирани чрез по-строги правила и квоти, макар темата да остава чувствителна за европейските фермери и потребители.

