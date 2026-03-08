Ключова прогноза за еврозоната. ЕЦБ пред дилема

Инфлацията в еврозоната ще се ускори до 2,5 % през второто тримесечие, прогнозират анализаторите от ING Think. Те оценяват въздействието на конфликта в Близкия изток, като в доклада си посочват, че икономическият ръст в еврозоната ще се забави.

Общо за годината при очакване за временно поскъпване на цените на петрола и природния газ се очаква инфлация от 2,1 на сто. След като второто тримесечие достигне до 2,5 %, третото и четвъртото ще се забави съответно до 2,1 и 1,9 на сто, сочат прогнозите.

Анализаторите от ING Think правят паралел със ситуацията на високите енергийни цени в края на 2021 и началото на 2022-ра, но отчитат две много важни разлики – първата е, че сега Европа не разчита основно на един източник, какъвто тогава бяха руските ресурси, и второ – че покачването на енергийните цени сега идва в края на зимата, а не в нейното начало.

По-високите цени на петрола и природния газ, вероятно и на храните, ще поставят пред дилема Европейската централна банка и най-вероятно Франкфурт ще задържи основните лихвени проценти по-дълго време, което е в противовес с очакванията за скорошно намаляване.

Според анализаторите за цялата година икономическият ръст в еврозоната ще е 1,1 на сто, като второто тримесечие ще се забави до 0,8 %, но след това ще се ускори, пише БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com