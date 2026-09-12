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Осветиха бойните знамена

Осветиха бойните знамена

Осветиха бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в София. Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи търже...

06 май | 8:47
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