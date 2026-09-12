Салюти и въздушно шоу! Освещават бойните знамена
Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“
Следете всички новини, анализи и коментари за Бойни Знамена. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“
Росен Желязков иска информация защо не са поканени депутати на церемонията
Президентът Румен Радев участва в церемонията по освещаване на бойните знамена
Пловдивският митрополит хвърля кръста в река Арда
Традиционно на Йордановден бойните знамена и знамената-светини се поръсват със светена вода...
Осветиха бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в София. Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи търже...
Навръх Богоявление свещеници от катедралния храм „Въведение Богородично" в Благоевград ще отслужат водосвет на бойните знамена. Ритуалът ще започне в...
София. "Пази силите всякога от недостойно и нечестно дело и сатанинско внушение, възвиси ги във вяра и благодетел, та по примера на твоите светци да с...