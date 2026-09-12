Салюти и въздушно шоу! Освещават бойните знамена
Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“
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Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“
Десетки военни, депутати, представители на местната власт и хасковлии се покониха и положиха цветя на паметника на „Незнайния войн" в Деня на храбро...
Вижте повече снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Хиляди българи наблюдаваха парада в столицата по случай 6 май- Ден на храбростта и празник на Българската армия....
Чуждестранни дипломати ни поздравиха за днешния празник и изтъкнаха, че с радост са присъствали на военния парад в столицата. "Фантастичен парад на...
Ден на отворените врати в Haциoнaлния вoeннoиcтopичecĸи мyзeй (HBИM). Той ще пocpeщнe cвoитe пoceтитeли в Деня на Храбростта и празника на Българската...
София. Няма непосредствена опасност за страната ни заради ситуацията в Украйна. Това каза в интервю за БНР министърът на отбраната Ангел Найденов. Той...