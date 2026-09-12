Познахте ли този войник? Днес е лидер в парламента
Един специален поздрав за Деня на храбростта
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Един специален поздрав за Деня на храбростта
Излезе с пост във Фейсбук по повод Деня на храбростта
Националният военноисторически музей (НВИМ) в София е подготвил изложбата „Създаден във война, съхранен с изкуство“
Военен духов оркестър с диригент капитан Йордан Илиев ще поздрави граждани и гости с празничен концерт
Десетки военни, депутати, представители на местната власт и хасковлии се покониха и положиха цветя на паметника на „Незнайния войн" в Деня на храбро...
"Днес отбелязваме Деня на храбростта и Българската армия, както и почитаме Свети великомъченик Георги Победоносец. Честит празник на всички храбри и с...
Вижте повече снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Хиляди българи наблюдаваха парада в столицата по случай 6 май- Ден на храбростта и празник на Българската армия....
Днес мирът и свободата отново са поставени на изпитание. За първи път след Втората световна война нивото на сигурност е толкова ниско. Днес международ...
Любители на спортната стрелба от Казанлък и региона ще могат да пробват мерника си за Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6-и май . П...
Кърджали. С военни маршове и венци на признателност към подвига на загиналите за отечеството български войни бе отбелязан в Кърджали Деня на храбростт...
София. "Днес е 6 май и отново празнуваме тържествено Деня на храбростта и празника на Българската рмия. На Гергьовден коленичим смирено, за да почетем...
София. "Въпреки трудностите, които изпитва Българската армия, ние сме в състояние да изпълняваме конституционно поставените ни задачи". Това каза в су...
София. "Пази силите всякога от недостойно и нечестно дело и сатанинско внушение, възвиси ги във вяра и благодетел, та по примера на твоите светци да с...
София. Днес почитаме Свети великомъченик Георги Победоносец (275-281 – 23 април 303). Той е мъченик за Христовата вяра в Източноправославната църква....
София. Последни приготовления на военните подразделения в страната за Деня на храбростта – 6 май. Днес ще се състои музикален парад на военните духови...
Скопие. Делегация от Министерството на отбраната, водена от постоянния секретар на отбраната Добромир Тотев, участва на 6 май в църковно-военен ритуал...
Стара Загора. Народни обичаи, ритуали и традиции, свързани с големия християнски празник в календара на българина Гергьовден, оживяха в старозагорския...
Разград. Водачът на листата на Коалиция за България в Разград Татяна Буруджиева и останалите кандидат-депутати на левицата поднесаха цветя на Войниш...
София. Пред паметника на Незнайния воин в София започна празничен Водосвет на бойните знамена и знамената-светини. Водосветът отслужва Негово Светейш...
Стара Загора. Денят на храбростта и празник на Българската армия 6 май бе отбелязан в аванс от областната администрация и командването на Старозагорск...