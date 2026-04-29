'Магазин за хората'' показа пълни рафтове и банкова сметка с 4,5 млн. евро

Съветът на директорите на дружеството "Магазин за хората" опроверга в позиция до медиите данните на Министерския съвет, че рафтовете на магазините вече са празни, сметките - на фирмата - също.



В сметките има 4,5 млн. евро, а освен това - складови наличности, вземания от доставчици и активи за над 200 000 евро, пише в писмото.





"Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни", заявяват от Съвета на директорите.



Тази сутрин на заседанието на правителството стана ясно, че дружеството "Магазин за хората" ще бъде закрито. Премиерът и земеделският министър обявиха, че то е на практика фалирано от ръководството си.





Ето позицията на "Магазин за хората":



Съветът на директорите на Магазин за хората ЕАД в оставка разбра днес от брифинга на Министъра на земеделието и храните за неговото решение да закрие проекта.

Ние уважаваме правото на министъра да вземе подобно решение в качеството му на принципал на дружеството, въпреки че го намираме за прибързано, тъй като подобни проекти не излизат на печалба за 3 месеца, а и такава цел никога не сме имали. В рамките на нашите правомощия ще окажем пълно съдействие до изтичане на сроковете по предизвестията ни.





Изразяваме съжаление, че е взето решение да се прекрати дейността на единствения работещ в момента инструмент на държавата, който в условията на силен инфлaционен натиск и рязко обедняване на населението реално подпомагаше доставката на хранителни продукти на наистина достъпни цени в малките населени места.



В качеството си на отговорни управленци считаме за необходимо да внесем яснота по повод на разпространени в публичното пространство неверни твърдения относно дейността на дружеството:



По повод твърденията за „празни рафтове“:



Въпреки изключително конкурентните цени и високия потребителски интерес, във всички магазини, работещи с дружеството през последните месеци, наличностите са осигурени благодарение на организираната от нас логистика. За последните месеци сме доставили над 500 000 единици стока по магазините и нито за момент не сме оставали без наличност. Новоприсъединяващите се обекти се зареждат по предварително изготвен график, като средно се доставят около 500 кг продукти на магазин.

По повод твърденията за лошо финансово състояние („сметки на червено“):



Към настоящия момент дружеството разполага с приблизително 4 800 000 евро, разпределени както следва:



- Наличност по банкови сметки: 4 568 795,74 евро



- Стоки в склад по закупна стойност: 66 202,77 евро



- Вземания от доставчици: 92 157,42 евро



- Активи: 59 924,49 евро



Също така като уточнение към заявлението на министъра, че няколко души са получили заплати 170 000 лв. за първите три месеца, следва да уточним, че министърът вероятно е имал предвид целият разход за заплати за целият персонал на дружеството – съвет на директорите, административен персонал, складов, служители на терен, защото само в такъв случай тази сума се приближава до реално изплатената.



Като доказателство към настоящото прессъобщение са приложени:



- Снимки от днешното състояние на щандовете в търговските обекти



- Актуална ценова листа на предлаганите продукти



- Screen-shot на текущото състояние на банковата сметка



Съветът на директорите



„Магазин за хората“ ЕАД

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com