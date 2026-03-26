Най-късметлийският ден за всяка зодия през април

Април започва със смел тон, тъй като множество планети започват да се събират в Овен - първият знак на зодиака, свързан с новото начало, смелостта, действието и вдъхновението. Тъй като всички планети ще бъдат в директно движение до 6 май, това е идеалният месец да започнеш нов проект или работа, или да предприемеш действия по дълго таена мечта.

Със силата на Овен зад гърба си, ти си решен да не се провалиш. Не се страхуваш от промените, които може да донесе следването на мечтите ти. Най-добрият ти живот неизбежно изисква да приемеш трансформацията доброволно и с отворено сърце, за да бъдеш заобиколен/а от най-доброто и късмета, който заслужаваш.

Нарастващият стелиум в Овен достига своя връх, когато Новолунието изгрява в Овен на 17 април, присъединявайки се към Слънцето, Сатурн, Нептун, Венера, Марс, Меркурий и Хирон в този огнен знак, като те изпълва със смелост и енергия за действие във всички аспекти на живота ти. На 19 април Слънцето преминава в Телец, давайки ти възможност да заземиш мечтите си и да намериш стабилност във всички промени, които правиш.

Когато настъпи късметлийският ден за твоя зодиакален знак, бъди отворен към големи промени, защото всичко това те води към най-добрия ти живот.

Най-късметлийският ден за месеца за Овен: петък, 17 април

Най-късметлийският ден за месеца за Телец: неделя, 19 април

Най-късметлийският ден за месеца за Близнаци: събота, 25 април

Най-късметлийският ден за месеца за Рак: петък, 17 април

Най-късметлийският ден за месеца за Лъв: четвъртък, 9 април

Най-късметлийският ден за месеца за Дева: неделя, 19 април

Най-късметлийският ден за месеца за Везни: петък, 24 април

Най-късметлийският ден за месеца за Скорпион: неделя, 26 април

Най-късметлийският ден за месеца за Стрелец: вторник, 14 април

Най-късметлийският ден за месеца за Козирог: сряда, 1 април

Най-късметлийският ден за месеца за Водолей: сряда, 1 април

Най-късметлийският ден за месеца за Риби: петък, 24 април

