Съобщиха чаканата новина за времето! След тази дата всичко се променя

Синоптикът Петър Янков даде прогноза за следващите няколко дни и разкри кога да очакваме края на студовете и началото на пролетното време.

Събота и неделя ще има чести валежи. Вятърът по планините ще бъде силен в събота, а в неделя валежите ще се усилват. Янков препоръчва съботния ден за излети в ниските места по планината.

"От понеделник започва процес с по-продължителни валежи и понижение на температурите. В сряда в ниските места температурите ще бъдат между 6 и 11 градуса. Тези температури ще създават проблеми с изваляванията", каза още синоптикът в ефира на Bulgaria ON AIR.

В сряда в Западна България ще превали дъжд и сняг в населените места. През цялата седмица валежите ще бъдат често явление.

Трайно увеличение на температурите се очаква след Цветница, която е на 5 април, подчерта Янков.

Синоптикът съветва земеделските производители да вземат мерки, за да запазят продукцията си от студа и валежите в следващите дни.

