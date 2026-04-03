Средиземноморски циклон връхлита страната. Носи дъжд и студ

Първата половина на април ще бъде с променливо време, по-ниски от обичайните температури и чести валежи. В самото начало на месеца страната ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи в цялата страна, на места по-значителни, придружени от усилване на вятъра и осезаемо понижение на температурите.

Около 5–7 април се очаква временно подобрение на времето – валежите ще отслабнат и ще спрат, облачността ще се разкъса и ще се увеличат слънчевите часове. Температурите ще се повишат, като максималните ще достигат около 20 градуса.

След този кратък период на затопляне времето отново ще стане по-неустойчиво и сравнително хладно за сезона. Ще се редуват слънчеви часове с превалявания, които първоначално ще бъдат краткотрайни и на места, основно в следобедните часове.

По-съществени и обхватни валежи се очакват около 10 април, както и в периодите 12–13 и 15–17 април, когато вероятността за по-значителни количества дъжд ще бъде по-висока.

