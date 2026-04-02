3 зодии преживяват мощен пробив до края на април

Април 2026 г. се очертава като месец на силни промени и лични пробиви за част от зодиакалните знаци. Според астролога Ванеса Сомуайна астрологичната картина създава условия за развитие, трансформация и нови възможности. Тя подчертава, че при някои хора промените ще бъдат видими и за околните, но най-важното ще бъде вътрешното осъзнаване. Именно чрез растеж и приемане на новото тези знаци ще успеят да направят крачка напред.

Телец - край на хаоса и начало на стабилност

За Телците периодът носи дългоочаквано облекчение след години на сътресения. От 2018 г., когато Уран навлезе в знака им, те преминаха през серия от промени и предизвикателства, но сега този цикъл започва да се успокоява. До края на април хаотичната енергия постепенно отстъпва място на стабилност и яснота.

Пълнолунието във Везни на 2 април ще помогне на Телците да се фокусират върху ежедневието и отговорностите си, като им даде възможност да подредят живота си по нов начин. Новолунието в Овен на 17 април ще донесе вътрешен покой и усещане за контрол. Според Сомуайна истинската промяна няма да дойде чрез резки действия, а чрез приемане и доверие в процеса, което ще даде на Телците усещане за стабилност, каквото отдавна търсят.

Дева - нова енергия и смелост за промяна

На Девите април ще донесе вътрешен импулс за действие и промяна. Началото идва със влизането на Марс в Овен на 9 април, което ще засили амбицията и желанието им да поемат контрол над живота си. Това е момент, в който трябва да заявят ясно какво искат, вместо да поставят нуждите на другите на първо място.

С влизането на Венера в Близнаци на 24 април Девите ще получат възможност да изразят себе си по-уверено и да направят видими промените, които вече са започнали. Сомуайна подчертава, че поставянето на ясни граници - както във времето, така и в енергията - ще бъде решаващо за успеха им. Именно това ще им помогне да преминат към следващия етап от живота си с повече увереност и яснота.

Козирог - признание и нов баланс

Козирозите също са сред знаците, за които април ще бъде повратен момент. Астрологът посочва, че професионалният им живот може да достигне ключова точка, особено около пълнолунието на 2 април. Усилията им най-накрая ще бъдат забелязани и оценени, което ще им донесе удовлетворение и нови възможности.

В същото време новолунието в Овен на 17 април ще насочи вниманието им към дома и личния живот. Това е период, в който Козирозите могат да направят важни промени в средата си и да изградят по-здрава основа за бъдещето. Балансът между работа и личен живот ще се превърне в ключов фактор за тяхното развитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com