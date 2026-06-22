Батериите вече се превръщат в следващия голям фронт на соларния пазар у нас. „АмонРа Енерджи“ стана ексклузивен дистрибутор за България на батерийни системи на JA Solar - един от големите световни производители във фотоволтаичните технологии и решенията за съхранение на енергия. Компанията представя партньорството като отговор на бързо растящото търсене на батерии за домакинства, индустрия и търговци на електроенергия. Сделката идва в момент, когато изборът на технология вече не е само въпрос на цена, а и на гаранция, сервиз и реален опит.

Пазарът расте, рискът също

По данни на „АмонРа Енерджи“ инсталираният капацитет за съхранение на енергия в България вече е около 3 гигаватчаса, а през тази година се очаква да се удвои. Само за година продажбите на батерии за бита, индустрията и големите търговци на електроенергия са нараснали с 30 процента.

Този ръст променя пазара. Ако преди основният въпрос беше колко соларни панели може да се монтират, сега все по-важно става как произведената енергия да се съхранява и използва в правилния момент. Батериите дават тази възможност - за собствено потребление, за по-добро управление на разходите и за участие в по-гъвкави енергийни модели.

Бързото развитие обаче носи и риск. На пазара все по-често се предлагат евтини решения, зад които невинаги стоят достатъчен производствен опит, ясна гаранция и сервизна инфраструктура. При технически проблем това може да превърне първоначално ниската цена в по-скъпа сметка за клиента.

JA Solar влиза през ексклузивен партньор

JA Solar е сред големите международни имена в соларната индустрия, а BloombergNEF описва своите Tier 1 доклади като инструмент, който отличава водещи производители и доставчици на фотоволтаични модули, инвертори и системи за съхранение на енергия чрез данни за проекти и финансирани активи. Тази класификация е важна най-вече като знак за банкируемост и пазарна надеждност, а не като проста рекламна оценка за „най-добър продукт“.

Официалната информация на „АмонРа Енерджи“ представя дружеството като публична компания и доставчик на соларни решения в региона, с фокус върху фотоволтаични системи, инвертори и индустриални батерии за съхранение на енергия. Компанията развива дейност не само в България, а и на балканския пазар.

Така новото партньорство се вписва в по-широката тенденция - соларните компании вече не продават само панели, а цялостни решения за производство, управление и съхранение на електроенергия. Това е особено важно за индустриални клиенти, които искат по-ниски разходи и по-голяма предвидимост.

Какво да се гледа при избора на батерия

Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“, поставя акцент върху няколко практически критерия при избора на батерии. Според него първо трябва да се гледа дали гаранцията отговаря на реалния опит на производителя. Ако компания с кратка история обещава много дълги срокове, клиентът трябва да бъде внимателен.

Вторият важен показател е колко цикли на зареждане и разреждане се гарантират и каква е ефективността на системата. Именно тези параметри показват реалната стойност на батерията през целия й живот, а не само цената в деня на покупката.

Белелиев предупреждава и срещу автоматичното делене на пазара на „скъпо“ и „евтино“. „Скъпият сегмент невинаги е по-добър от бюджетния. Трябва да се търсят добри решения на добри цени“, коментира той. По думите му е важно доставчикът да може да предложи решение според конкретните нужди на клиента, а не само един тип батерия, който се продава на всички.

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