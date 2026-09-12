Турският министър на енергетиката с подробности за договора с Боташ
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Турска компания вече е придобила терен, разработен е проект за завод
Турските дронове "Байрактар" се оказаха едно от най-ефективните оръжия в Украйна
Сумата е събрана от множество малки дарения
Флагът на Явер Паша е най-големият трофей Байрактарят бил втори човек в четата, поемал командването, ако войводата загине Бойното знаме от дълбока д...