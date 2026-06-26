Шефът на НАТО отправи директно предупреждение към Путин

Предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще отправи директно послание към руския президент Владимир Путин, че 32-те страни членки са готови да се защитят срещу „всеки глупав ход“ срещу алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте при участие в събитие на политическия институт „Атлантически съвет“ във Вашингтон, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че съюзниците вече не говорят само за обещания, а за изпълнение на поети ангажименти в отбраната. „Владимир, ще се защитим“, предупреди Рюте в послание, насочено пряко към Кремъл.

„Путин не се страхува от обещания“

Рюте заяви, че основният резултат от срещата в Анкара трябва да бъде ясен сигнал към Москва - НАТО може да се защитава сега и ще бъде готова при всеки опит за агресивен ход срещу съюза.

„Путин не се страхува от обещания. Той се страхува от изпълнението на тези обещания. И точно това правим“, каза генералният секретар на НАТО пред „Атлантическия съвет“.

По думите му алиансът трябва да покаже не само единство, но и способност да превърне политическите решения в реална военна сила. Рюте посочи, че обича единството, но не се страхува от остри дискусии, защото НАТО в крайна сметка намира общата си позиция.

Анкара трябва да покаже сила, не протокол

Срещата на върха на НАТО в Анкара ще се проведе на 7 и 8 юли. На форума се очаква да бъдат представени сделки в отбранителния сектор за десетки милиарди долари, съобщи Ройтерс.

Според Рюте това ще бъде среща не само на декларации, а на доставка, производство и изпълнение. Той подчерта, че съюзниците са „на път“ да постигнат договорената цел до 2035 г. разходите за отбрана на отделните страни членки да достигнат 5 процента от техния БВП.

Генералният секретар отбеляза, че след години на недостатъчно инвестиране страните от НАТО вече увеличават разходите, числеността и отбранителните си способности. Според него Москва трябва да види, че това не е временна политическа поза, а промяна в цялата логика на алианса.

Нова индустриална революция в отбраната

Рюте заяви, че съюзниците работят за ускоряване на производството на отбранително оборудване от двете страни на Атлантическия океан. Целта е да се преодолее фрагментираността на европейските национални отбранителни индустрии, да се намалят бюрократичните тежести във Вашингтон и да се засилят иновациите.

По думите му резултатът няма да бъде само повече сигурност. НАТО вече навлиза в ранен етап на „индустриална революция“ в отбранителния сектор, която може да подпомогне икономическия растеж и да създаде стотици хиляди работни места.

Рюте посочи и че европейските инвестиции в САЩ вече подкрепят десетки хиляди работни места, а поръчките от Европа към американската отбранителна индустрия са важна част от новия трансатлантически баланс.

Украйна остава в центъра на срещата

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха в Анкара. Там страните членки отново ще потвърдят подкрепата си за Украйна, която повече от четири години се бори срещу руските окупационни сили.

„Нашата сигурност е взаимосвързана. Украйна показа, че ние няма да се спрем пред руската агресия“, каза Рюте.

Темата идва в момент, в който европейските лидери се опитват да покажат единство преди форума. Ройтерс съобщи, че Германия, Великобритания, Франция, Италия и Полша са обещали по-тясно отбранително сътрудничество и укрепване на европейския стълб в НАТО въпреки напреженията около разходите, Украйна и отношенията със САЩ.

Тръмп, Ердоган и трудният вътрешен фронт

Срещата в Анкара ще се проведе и на фона на вътрешни напрежения в алианса. Ройтерс съобщи, че при визитата си във Вашингтон Рюте е опитал да намали напрежението със президента Доналд Тръмп, включително заради американските очаквания европейските съюзници да поемат по-голяма тежест в отбраната.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че най-вероятно ще проведе двустранна среща със Тръмп по време на форума. Според Анкара присъствието на американския президент ще бъде знак за единство на алианса, а разпределението на тежестта между съюзниците ще бъде сред основните теми.

Така срещата ще има двоен залог. Навън НАТО трябва да покаже твърдост към Русия, а вътре - да докаже, че разногласията между съюзниците не могат да парализират общата отбрана.

Анкара може да се окаже по-важна от обещанията

Рюте сам постави високо летвата, като заяви, че срещата в Анкара може да бъде дори по-важна от предишните решения, защото не става дума за нови политически обещания, а за тяхното изпълнение. За Кремъл това е най-сериозното послание - НАТО не просто говори за повече отбрана, а започва да я строи в заводи, бюджети и договори.

Тъкмо затова думите „Владимир, ще се защитим“ звучат повече като предупреждение, отколкото като дипломатическа фраза. Ако Анкара покаже реални пари, реални договори и реален график, срещата може да се превърне в момент, в който НАТО сменя тона - от обяснения към демонстрация на сила.

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