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Водач с 10 месеца стаж блъсна момиче, изскочило на пътя
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Водач с 10 месеца стаж блъсна момиче, изскочило на пътя
Това предвижда доклад, внесен от съветници от ГЕРБ в Столичния общински съвет
Това се разбра в резултат от питането на общинския съветник от БСП Петко Димитров до кмета Фандъкова
В края на май стана година от оповестяването на края на ремонта на ул. Граф Игнатиев
Старият беше откраднат преди около седмица
Четвъртокласници от кърджалийското школо "П. Р.Славейков" организираха акция в помощ на останало без дом семейство.Те събраха 108 лв., а сумата ще пре...
50 ученици и учители от най-голямото училище в Южна България посетиха гроба на Дядо Славейков в София. Вече шеста година възпитаници на СОУ "П. Р. Сл...
Публикуваха кулинарните тайни на възрожденския писател "Готварска книга на Дядо Славейков" е първата книга с рецепти в България. Тя е написана от Пет...
Архитекти искат да осъдят на смърт фонтана на "Славейков" Повод за това писмо е публикувана във в. "Преса" от януари 2015 г. статия със заглавие "Пре...
Карта върху козя кожа разкрила къде са входовете на "марсианския комплекс"
Кърджали. Впечатляващ репортаж за училищната телевизия на УПКО на СОУ "П.Р. Славейков" излъчи БНТ. Националната телевизия разказа как ученици правят т...