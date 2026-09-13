"Той си тръгна, без да помогне на детето ни": Близките на Криси поискаха най-тежката присъда
Роднини и приятели на загиналото9-годишно момиче се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново
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Роднини и приятели на загиналото9-годишно момиче се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново
Започва строежът на над 40 киломенра
Водачът на тира е загинал на място.
Разсипан е товар
Тир помел цяло семейство
Настилките са заснежени, но обработени, ограничения за движение няма
Причините за инцидента се изясняват
Няма данни за жертви и пострадали
Преди това стана ясно, че младеж е помел заведение и убил трима
Проблемите бяха и от северния, и от южния склон на международния път
Екипи на полицията регулират движението в участъка
Инцидентът е станал тази сутрин между два тира
Снегопочистващи машини работят, обходът е през Шипка
Обходният маршрут за превозни средства до 12 тона е през прохода Шипка
Велико Търново. Между 10 и 15 милиона лева ще бъдат отпуснати за ремонт на пътища в Североизточна България, съобщи председателят на Управителния съвет...
Велико Търново. Тежкотоварен автомобил се е запалил в района на село Мишеморков хан, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Велико Търново. Заради...