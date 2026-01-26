Общество

Още едно дете жертва на пътя...

Тир помел цяло семейство

Още едно дете жертва на пътя...
26 яну 26 | 7:03
Дете загина при тежък пътен инцидент с камион и лек автомобил, блокирал Прохода на Републиката. Тир се е завъртял и ударил лек автомобил, след което се е опитал да напусне инцидента.

Пострадали са трима души - всички от едно семейство. Мъжът е с два счупени крака, жената е стабилна, а 9-годишното им дете беше в тежко състояние, а впоследствие почина, съобщава Нова тв.

Тираджията, опитал се да избяга от мястото на пътния инцидент, е задържан. Той е турски гражданин. Пътят е временно затворен.

