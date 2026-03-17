Затвориха Прохода на Републиката заради тежка катастрофа

Критична ситуация на пътя край българско село.

Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа. Около 9.00 часа тази сутрин е настъпило пътнотранспортно произшествие в района на село Пчелиново. От АПИ съобщиха, че е самокатастрофирал тир.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Мъжът е транспортиран за преглед в лечебно заведение в Стара Загора.

Вследствие на инцидента е разсипан товар на пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя, съобщи БНТ.

Товарните автомобили изчакват на място, а леките могат да се придвижват през прохода „Шипка“.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com