Веласкес си отдъхна. Чудесна новина за Левски

Халфът на Левски Георги Костадинов–Мечката се е разминал с нова контузия. 34-годишният футболист се завърна в игра при домакинството на Спартак Варна и дори започна като титуляр, но бе заменен принудително в 50-ата минута от Асен Митков.

Треньорът на сините Хулио Веласкес обаче си е отдъхнал, след като е станало ясно, че опитният полузащитник не е получил травма, а става въпрос за мускулен спазъм, съобщи Дарик радио. Костадинов се очаква да бъде на разположение на наставника за реванша със Сабах в четвъртък.

Той пропусна първата среща, спечелена с 1:0 на „Герена“, заради проблем в прасеца. Халфът получи контузията при гостуването на Брага и тя му попречи да вземе участие при споменатия успех над азербайджанския тим и Славия (2:0) в шампионата. Костадинов се превърна в основна фигура в състава на Веласкес и на няколко пъти треньорът похвали лидерските му качества.

