Тръмп отсече! Ето защо войната в Украйна продължава

Липсата на финансова помощ за Киев може да попречи на бойните действия в Украйна, заяви настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп.

Той подчерта, че Америка е отделена от тази война от океан, докато европейските страни я усещат като проблем на собствения си праг. В същото време, според Тръмп, САЩ все още са принудени да помагат.

„Знаете ли, те направиха истинска бъркотия в Украйна, пълна бъркотия. А ние им помагаме с Украйна. Украйна няма нищо общо с това. Знаете ли... ние сме разделени от океан. Това ги засяга. За тях е като собствения им праг. Ние им помагаме. А Байдън им даде 350 милиарда долара, което беше лудост. Това е една от причините войната да продължава“, каза Тръмп.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com