Примката се затяга. Атентаторът срещу Тръмп с обвинение

Примката се затяга. Атентаторът срещу Тръмп е вече с обвинение. Стрелецът от галавечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предадоха световните агенции.

Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Стрелецът не влезе в балната зала, в която беше Тръмп, а откри огън пред нея. Заради стрелбата бяха евакуирани гостите на голямото събитие. На него присъстваха 2600 души. Атентаторът беше арестуван незабавно, а всички световни лидери остро осъдиха опита за покушение.

Нападателят, идентифициран като Коул Томас Алъс, се яви в съда днес, посочва БТА. Той е представляван от адвокати от Федералната служба за обществена защита и седеше до тях съда, облечен в синя затворническа униформа.

Срещу него са повдигнати и обвинения за транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси между щати, както и за използване на оръжие по време на престъпление, при което се прибягва до сила. Обвиняемият не направи изявление относно обвиненията.

Смята се, че 31-годишният Алън е пътувал с влак от Калифорния до Чикаго, а след това до Вашингтон, където се е настанил като гост в хотела, в който беше галавечерята.

