Световните медии изригнаха след стрелбата до Тръмп

Приемът за журналисти, акредитирани в Белия дом, автоматично трябваше да се превърне в една от основните теми на световните медии. Стрелбата, която се случи там, гарантира това, за съжаление, по ужасяващ повод.

В първите си коментари очевидци на инцидента обръщат внимание на недостатъците на защитата на толкова важно събитие с участието на американския президент.

The New York Times

Отново стрелецът беше опасно близо до Тръмп

На входовете на хотела нямаше метални детектори, а охранителната зона беше инсталирана само в самия бален салон, разположен в задната част на Washington Hilton.

Във видеото от охранителната камера... стрелецът се вижда как тича покрай контролно-пропускателния пункт и едва след това е хванат до балната зала... Освен добре познатите опити за покушение срещу него, г-н Тръмп е трябвало да се изправи пред много заплахи. Федералните прокурори твърдят, че ирански агенти са планирали убийството на г-н Тръмп в отговор на убийството на генерал-майор Касем Солеймани, който е ръководил терористичните операции в Иран. Президентът е най-видимата цел за замесените в политическо насилие. В продължение на много години заплахите засягат служители на федерално, щатско или местно ниво. Насилието е отнело живота на членове и на двете големи политически партии.

Financial Times

Тръмп беше набързо отведен след стрелбата

В района на хотела имаше много полицаи. Малък брой протестиращи също присъстваха. Въпреки това, някои участници на събитието в събота вечер описаха мерките за сигурност на входа на хотелския комплекс като доста небрежни, изискващи участниците да покажат само покана за някое от партитата, провеждани на други етажи на сградата.

"По същество, ако хората бяха облечени за случая, им беше позволено да минат", каза един от участниците.

През последните седмици Тръмп и неговите съюзници засилиха критиките към пресата, което доведе до нарастващо напрежение в навечерието на събитието.

Някои представители на медиите, като Huffington Post, избраха да пропуснат вечерята изцяло, докато други дойдоха с значки за Първата поправка в знак на протест срещу администрацията на Тръмп.

Politico

В балната зала цареше хаос

Хотел Хилтън, с огромната си приемна зала в още по-голяма сграда, никога не е изглеждал като място, което може да бъде наистина безопасно (точно пред хотела Роналд Рейгън беше застрелян от потенциалния убиец Джон Хинкли през март 1981 г.). Тази комбинация от журналистика, слава и лекомисленост отдавна изглежда анахронична в епоха на гняв и политически безредици. И никога това събитие не е изглеждало толкова сюрреалистично, колкото този уикенд.

Il Messaggero

Провал в сигурността

Как е възможно мъж, въоръжен с пушка, пистолет и ножове, да се доближи достатъчно, за да застреля агент на Секретната служба на гала вечеря с участието на Тръмп?

Най-тревожният детайл е следният: 31-годишният Коул Томас Алън от Калифорния успя да премине първото ниво на сигурност, защото беше гост на хотела.

Хотел Вашингтон Хилтън беше затворен за обществеността от 14:00 ч. в подготовка за вечеря, която започваше в 20:00 ч., но достъпът... беше разрешен не само на поканени.

Имаше и гости на хотела, акредитирани да присъстват на вечерни приеми, както и лица с квалификации от Асоциацията на кореспондентите на Белия дом.

С други думи, това не беше "стерилна" сграда в строгия смисъл на думата. Беше голям, функциониращ хотел, който позволяваше на хора от различни категории да се движат свободно... Парадоксът е, че всичко това се случи на място, където трябваше да се проявява по-голяма предпазливост, отколкото на други.

Washington Hilton е същият хотел, близо до който Джон Хинкли-младши застреля Роналд Рейгън на 30 март 1981 г., като сериозно рани президента, докато се връщаше в лимузината си.

