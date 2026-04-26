Изплува смразяващ спомен от хотела във Вашингтон. Атентат и срещу Рейгън

Историята понякога зловещо се повтаря.

Инцидентът в хотел Washington Hilton, по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите от Белия дом, на която присъства президентът на САЩ Доналд Тръмп, не е единственият.

Ако се потвърдят подозренията, че целта на атентатора е бил Тръмп, това е втория опит за убийство на американски президент.

В същия този хотел през 1981 г. беше извършен опит за убийство над президента Роналд Рейгън.

Стрелбата по Рейгън

На 30 март 1981 г. президентът Роналд Рейгън беше прострелян и ранен от Джон Хинкли-младши малко след като произнесе реч в хотел Washington Hilton.

Докато президент Рейгън вървеше към лимузината си, Хинкли изстреля шест изстрела от револвер калибър 22, улучвайки президента и още трима.

Куршумът отскочил от лимузината и ударил Рейгън под лявата му ръка, счупвайки ребро и пробивайки бял дроб, спирайки само на сантиметри от сърцето му.

Прессекретарят на Белия дом Джеймс Брейди, агентът на Тайните служби Тим Маккарти и полицаят от Вашингтон Томас Делаханти също бяха простреляни.

Рейгън оцеля след спешна операция и бе изписан от болницата на 11 април 1981 г.

Стрелецът Джон Хинкли-младши беше признат за невинен поради невменяемост през 1982 г., опитвал се да впечатли актриса.

Беше освободен от институционална психиатрична грижа през 2016 г.

За самия Доналд Тръмп тази атака беше още една от поредицата заплахи: той преди това беше оцелял при опит за убийство на митинг в Бътлър през юли 2024 г. и инцидент в голф клуба си във Флорида.

Вече се появиха нови подробности за новия стрелец

31-годишният Коул Томас Алън, според CNN, е живял в скромна къща в предградието Торънс на Лос Анджелис и е работил като учител.

Алън е работил като учител в C2 Education, компания, която подготвя за изпити преподаватели.

През декември 2024 г. компанията го признала за "учител на месеца", а според документи на Федералната избирателна комисия, през есента на същата година той е направил дарение за щаба на кампанията на Камала Харис.

Освен това Алън разработвал независими игри.

Алън завършва Калифорнийския технологичен институт през 2017 г. със степен бакалавър по машинно инженерство, а миналата година е получил магистърска степен по компютърни науки от Калифорнийския държавен университет, Домингес Хилс.

В момента мотивите на задържания, когото разследването предварително класифицира като "самотен вълк", остават неясни. Правоохранителните органи провеждат разследващи действия, включително претърсване в апартамента на заподозрения в Калифорния.

