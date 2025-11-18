Тайната пада. НАСА разкрива истината за мистериозния обект

В сряда късно вечерта НАСА ще прекъсне мълчанието и ще каже за първи път истината - комета или извънземно от друга звездна планета е 3I/ATLAS.

Агенцията обещава да сподели досега неизвестни снимки за този обект, за който някои учени дори подозират изкуствен произход.

Той бе открит на 1 юли 2025 г. от роботизираната обсерватория ATLAS и е едва третият потвърден междузвезден обект, който прелита в Слънчевата система от междузвездното пространство (след астероида Оумуамуа и кометата Борисов).

Това е леден обект с хиперболична траектория, който не представлява заплаха за Земята: минималното разстояние до нашата планета ще бъде около 270 милиона км, към което кометата ще се приближи на 19 декември 2025 г.

В началото на октомври извънземния обект прелетя близо до Марс (на разстояние около 30 милиона км), което позволи на марсианските орбитални апарати на НАСА да провеждат уникални наблюдения на обекта. Преди дни се писа, че е засечен и първия сигнал от него.

Тази и друга информация за кометата ще бъдат основна новина на очакваното събитие, което може да бъде проследено в официалния канал на НАСА.

Кометата, както повечето учени предполагат, се превърна в истински труден орех за учените. Има достатъчно аномалии в поведението, които карат изследователите да проявят все по-голям интерес.

