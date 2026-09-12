БНБ превръща Преображенския манастир в колекционерска ценност
Сребърната монета с номинал 10 евро влиза в обращение на 3 август и ще струва 132 евро
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Сребърната монета с номинал 10 евро влиза в обращение на 3 август и ще струва 132 евро
Сградата на банката е истинска крепост на парите - издържа на бомбардировки
София. В последните дни се прави опит за дестабилизация на държавата чрез организирана атака срещу български банки, без каквито и да е основания, се к...