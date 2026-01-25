Денят на БНБ! 10 факта за централната банка, които не знаем

Институцията, която се ражда заедно с държавата

България още не е изтърсила праха на Освобождението, когато започва да гради своите първи институции. Сред тях — и една, която ще се превърне в пазител на финансовата стабилност, в символ на държавност и в най-дълголетния страж на българската икономика. На 25 януари 1879 г. Българската народна банка е създадена с одобрението на княз Дондуков-Корсаков. Това е денят, в който младата държава получава своето финансово сърце.

Първоначално БНБ е подчинена на Министерството на финансите, но още от самото начало е замислена като институция с особена роля: да бъде пазител на паричната стабилност, да управлява държавните средства и да създаде основите на модерна финансова система.

Първите години: скромен старт, голяма мисия

Първият дом на БНБ е малка сграда в центъра на София. Персоналът е едва няколко души, а капиталът — ограничен. Но задачата е огромна: да се въведе ред в паричния хаос на следосвобожденска България, където в обращение са различни валути — руски рубли, турски лири, румънски и сръбски пари.

БНБ започва да приема държавни приходи, да извършва плащания, да отпуска кредити на държавата и да поддържа финансовата дисциплина. Това е период на изграждане, в който всяка стъпка е част от по-голямата цел — създаването на стабилна национална икономика.

1885 г.: банката става независима

Истинският пробив идва през 1885 г., когато БНБ получава статут на самостоятелна емисионна институция. Това означава, че тя вече може да издава банкноти — ключов момент в утвърждаването на българската финансова система.

Първите български банкноти се появяват през 1885–1886 г. и са отпечатани в Русия. Те носят не само парична стойност, но и символика: България вече има своя валута, своя финансова идентичност.

Ето 10 малко известни факта от историята на БНБ

1. Първият управител е едва на 26 години

Начело на новосъздадената банка застава младият Марко Балабанов — едва на 26 години. В Европа почти няма централна банка, управлявана от толкова млад човек. Но България е в период на ентусиазъм и дързост, а Балабанов се оказва точният човек за времето си.

2. БНБ започва работа в… наета стая

Днес сградата на БНБ е монумент, но през 1879 г. банката се помещава в наета стая в частна къща в София. Без мрамор, без трезори, без охрана — само бюро, мастилница и амбицията да се създаде финансова система от нулата.

3. Първите български банкноти идват от Санкт Петербург

Първата емисия банкноти (1885–1886 г.) е отпечатана в Русия. Те носят надпис „Българска народна банка“ на кирилица — символичен жест към новата държава, която тепърва изгражда своята идентичност.

4. БНБ е по-стара от централните банки на много европейски държави

Учредена през 1879 г., тя предхожда модерните централни банки на Италия, Германия и Франция. Това я прави една от най-старите финансови институции на континента.

5. Сградата на БНБ е проектирана да издържа на бомбардировки

Монументалната сграда от 1939 г., дело на архитектите Васильов и Цолов, е проектирана със специални укрепвания. Под нея се намират трезори, които по онова време са били най-сигурните на Балканите — истинска крепост на парите.

6. В началото БНБ е и търговска банка

Преди да се превърне в чисто емисионна институция, БНБ приема депозити, отпуска кредити и извършва операции, характерни за търговските банки. Едва по-късно ролята ѝ се променя и се фокусира върху стабилността на валутата.

7. БНБ оцелява през войни, кризи и режими

От 1879 г. до днес банката функционира без прекъсване — през три национални катастрофи, хиперинфлации, политически преврати и смяна на режими. Малко институции в България могат да се похвалят с такава устойчивост.

8. Левът е преминал през пет различни международни обвързаности

Историята на лева е динамична: златен лев → френски франк → щатски долар → германска марка → евро.

Това е огледало на политическите и икономическите промени, през които преминава страната.

9. Валутният борд превръща БНБ в гарант на стабилността

След хиперинфлацията през 1996–1997 г. именно БНБ въвежда валутния борд — решение, което стабилизира държавата и поставя основите на финансовата дисциплина, която познаваме днес.

10. В трезорите на БНБ са пазени не само пари, но и национални реликви

По време на войните трезорите на банката се превръщат в убежище за ценни архиви, документи и държавни реликви. БНБ е била не просто финансова институция, а хранилище на националната памет.

Институция, която стои над времето

От наета стая до архитектурен монумент.

От млада държава до европейска финансова система.

От хаос до стабилност.

Историята на БНБ е история на България — трудна, драматична, но устойчива. И всяка година на 25 януари си струва да си припомним, че зад цифрите, трезорите и строгите фасади стои една от най-важните опори на държавността.

