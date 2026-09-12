Те продължават звездните дуели на “Игри на волята”

Тандемът на Цвети Станева и Николай Начев-Дино постигна внушителен успех в LactoFlor - Битка на звездите срещу определяните за фаворити Симона Ръждавичка и Калоян Цветанов. Така дуото продължава в следващия етап на надпреварата, където ще се изправи срещу сериозни съперници в лицето на Ваня Запрянова и Светлин Митев, спечелили своя първи дуел миналата седмица, съобщава Нова телевизия.

В звездния сблъсък двойките бяха вързани един за друг през цялото време, което изпита тяхната координация, търпение и умение за кооперативност.

Битката стартира с надмощие за Ръждавичка и Калоян, но затруднение с логическата задача позволи на съперниците им да наберат преднина, която задържаха до самия край.

Племето на Канарите, получило право на участие в съревнованието, направи грешно предположение за победител и ще стартира със забавяне в предстоящата битка за територия в понеделник.

Дигиталното присъствие на “Игри на волята” продължава да се разширява с първия епизод на новата поредица “Домът на волята”. В него Ваня Запрянова посети водещата на подкаста “След Игрите” Симона Ръждавичка в родния ѝ град Кюстендил. Зрителите ще могат да видят “Генерал Ръждавичка” в нова светлина, в домашна обстановка и сред любимите ѝ хора.