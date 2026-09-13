Рожден ден днес има Цветана Пиронкова

Рожден ден днес има най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова.

Пиронкова е родена на 13 септември 1987 г. в Пловдив в спортно семейство, което полага основите на нейната тенис кариера. Неин първи треньор е баща ѝ Кирил Пиронков, под чието ръководство тя израства като един от най-успешните български спортисти в съвременната история на тениса.

Връх в кариерата ѝ е историческото достигане до полуфинал на Уимбълдън през 2010 г., където тя отстранява бившата номер 1 в света Винъс Уилямс. Година по-късно Пиронкова отново впечатлява, като достига до четвъртфиналите на същия турнир от Големия шлем. През 2014 г. тя постига друг голям успех, спечелвайки първата си титла от сериите WTA на турнира в Сидни, стартирайки от квалификациите и побеждавайки три състезателки от Топ 10. Достига най-високото си класиране в световната ранглиста през септември 2010 г., заемайки 31-во място.

След временно оттегляне и раждането на първото си дете, Пиронкова прави триумфално завръщане на корта през 2020 г., достигайки четвъртфинал на Откритото първенство на САЩ (US Open). Известна със своя елегантен стил на игра, бързина и мощен бекхенд, тя се утвърждава като истинско вдъхновение в българския спорт.

Днес празнуват още:

Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България"

Алан Цагаев, олимпийски вицешампион по вдигане на тежести

Проф. Вера Найденова, историк и кинокритик

Мария Статулова, актриса

Акад. Никола Съботинов, физик