Магистратски шамар за Асен Василев! Загуба в съда срещу Тошко Йорданов

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев загуби на първа инстанция гражданското дело, което водеше срещу Тошко Йорданов от „Има такъв народ“. Това показва справка в деловодните регистри, цитирана от в. „Сега“. Василев претендираше за обезщетение в размер на 250 000 лева, като първоначално бе завел частичен иск за 75 000 лева.

Повод за делото станаха публични изявления на Тошко Йорданов от 2021 г., направени както от парламентарната трибуна на 46-ото Народно събрание, така и в телевизионни интервюта. Тогава Йорданов заяви, че в миналото Асен Василев е присвоявал интелектуална собственост от фирма и е бил осъждан за това.

По думите на Йорданов Василев е бил изпълнителен директор на компанията Lesno.com, занимаваща се с продажба на самолетни билети. След оттеглянето на основен инвеститор през 2009 г., вложил милиони в дружеството, Василев отпуска личен заем на фирмата, който по-късно изисква обратно. Според изложената версия именно това води до фалита на компанията. След това, заедно с програмисти от Lesno.com, Василев основава нова фирма със същия предмет на дейност, което става причина за съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ.

С решението си Софийският градски съд отхвърля иска на Асен Василев и го осъжда да заплати на Тошко Йорданов 11 303 лева (5779 евро) за съдебни разноски. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативната инстанция.

