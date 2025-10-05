Изловиха ги! „Удобен“ съдия ще гледа делото срещу Петков и Божанов

Нещастен водевил се разрази в съдебната система при делото за принуда, което се води срещу депутата Божидар Божанов и Кирил Петков. Двамата са обвинени в оказване на принуда върху техния министър на електронното управление Йоловски, а процесът скоро ще започне в съда.

Скандалното в случая е, че делото срещу двамата карикатурни политици се падна точно при съдия Емил Дечев, който бе заместник-министър на правосъдието в служебния кабинет, определен от Румен Радев, пише Блиц.

Дечев нашумя покрай своята позиция в подкрепа на "Продължаваме промяната" и "Да, България" и често можеше да бъде забелязан на шествията пред Съдебната палата срещу прокуратурата. В публичните си изяви Дечев защитаваше идеите на "Промяната" и ортаците им от ДБ и в замяна на вярната си служба бе награден с пост в Изпълнителната власт.

Именно Кирил Петков, Божанов и лицата от обкръжението им ратуват за независимостта на съдебната власт. В момента, в който се оказаха подсъдими, измежду десетки съдии тяхното дело се падна точно в ръцете на сподвижника им Дечев. Не би ли следвало той да се отведе доброволно от процеса, заради възникнали съмнения в неговата безпристрастност. Това е въпрос, който тепърва ще бъде поставен на обсъждане пред българското общество.

До момента в цялата си жалка политическа кариера, единственото, което прави Божанов, е да плещи глупости срещу Делян Пеевски. В същото време, той е изправен пред Темида за оказване на принуда към Йоловски, от когото според обвинителния акт, е искал да му се отчита за всички решения, които взима в министерството.

Кирил Петков пък бе разкрит не от кого да е, а от негови кметове-съпартийци, които публично оповестиха как е настоявал определени обществени поръчки да бъдат дадени на негови авери. След този случай Петков театрално подаде оставка, но продължава да крещи като откачен на сборищата, организирани от "Промяната".

С казуса около делото на Божанов и Петков окончателно рухва митът за липсата на обвързаности при Темида. На практика излиза така, че "борците за морал" явно си търсят лостове, с които да се измъкнат от наказателна отговорност. Предстои да разберем дали Дачев ще извади от себе си поне капчица достойнство и ще се оттегли от процеса срещу хората, на които съвсем явно симпатизира.

В противен случай ще остане горчивото усещане за липса на справедливост и чест.

